EXCLUSIV! Scandal in CUG cat Fusion Towers! Mama cu copilul in brate, fugarita in suturi de un cunoscut medic! Nu a vrut sa inapoieze suma de 300 de euro

Horia Ursachi Fusion Towers google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un medic din Iasi a fost implicat intr-un scandal cu chiriasii din complexul rezidential Fusion Towers • Chiriasii au plecat dupa cateva zile, dar nu au mai primit diferenta de bani • Au acuzat ca apartamentul nu se incalzea suficient pentru copilul de un an si opt luni • Au facut plangere pentru inselaciune • "Ne-am dat seama ca era frig in apartament, mai ales pentru copilul nostru de un an si opt luni. L-am sunt pe proprietar sa-i spunem despre ce este vorba. Ne-a spus sa dam drumul la centrala. Dupa inca o zi in care a functionat centrala, casa tot nu se incalzea. L-am sunat din nou pe proprietar si i-am spus ca nu putem sa mai locuim in conditiilea alea. ...