Exclusiv! Scandal in Piata Unirii. Au intervenit mascatii

In aceasta seara, se pare ca a izbucnit un scandal in Piata Unirii. Mai multe echipaje de politie si jandarmerie au fost la fata locului. Revenim cu detalii Fiul unui renumit avocat a fost batut in plina strada. Elevul de liceu astepta troleibuzul pentru a merge acasa A fost retinut primul suspect in cazul crimei din Piata Constitutiei. Este vorba despre un fost boxer - FOTO Se strange latul! Politistii vor sta la coltul fiecarui bloc din Iasi! Vor fi verificati toti cei care vor avea un sac in mana. Nimeni nu mai scapa, nici macar in timpul noptii! Patru traficanti de droguri au fost arestati dupa ce i-au salvat pe politisti de la inec