Exclusiv! Scene de groaza intr-un autobuz in Podu Ros! S-a pulverizat spray lacrimogen

Spray Lacrimogen google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un incident a avut loc in aceasta seara intr un autobuz in Podu Ros. Un barbat se pare ca a pulverizat spray lacrimogen in mijlocul de transport in comun. Politistii au intervenit imediat. Revenim cu detalii Un afacerist, bucatarul sau si inca un agajat au murit intr-un accident rutier Doua persoane au decedat si alte doua sunt in stare grava dupa un accident rutier Un sportiv cunoscut a scapat ca prin minune dintr-un accident puternic de masina. Ce au descoperit medicii este uimitor EXCLUSIV! Imagini de pe camerele de supraveghere! Iata momentul impactului in care si-a pierdut viata regizorul TVR Iasi Tudor Axinte Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem ...