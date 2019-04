EXCLUSIV! Scene SOCANTE, surprinse in miez de noapte in vila unei AFACERISTE din Iasi! Un individ mascat a intrat peste ea si a fugit cu o suma URIASA!

cartier google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Jaf ca in filme, la Iasi • O femeie a trecut prin clipe de cosmar dupa ce s-a trezit cu un individ mascat in casa • In ultimele zile, mai multe persoane au cerut ajutorul Politiei dupa ce au fost "vizitate" de hot • Este posibil ca in toate cazurile sa fie vorba despre acelasi individ • Politistii ieseni au deschis mai multe dosare penale si fac verificari pentru a stabili cine este hotul S-a dat alarma in Iasi. In noaptea de 11 spre 12 aprilie, o femeie a cerut ajutorul politistilor dupa ce s-a trezit cu un individ necunoscut in locuinta. Ieseanca, in varsta de 49 de ani, este administratorul unei firme, iar joi noaptea, in jurul orei 1:00, a sunat la 112 si a cerut ajuto ...