EXCLUSIV! Se intampla la Iasi! Doua femei au ajuns de urgenta la spital dupa ce au fost batute de soti: Unul este preot, altul este politist

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momente incredibile petrecute la Iasi. Doua femei au fost victimele unor agresiuni fizice. Culmea, femeile au fost batute chiar de soti. V. Cristina in varsta de 46 de ani a ajuns la spital avant traumatism cervical amielic, un traumatism de stern in urma unei lovituri de picior incasata, un traumatism toraco-lobar, o escoriatie lobara dreapta si parestezie a membrului superior stang. Femeia le-a povestit medicilor ca a fost agresata chiar de sotul ei care este si POLITIST. O alta femeie, A. Violeta, in varsta de 44 de ani a ajuns la spital avand un traumatism piramida nazala, o contuzie toraco-andominala, echimoze multiple la nivelul bratelor si antebratelor, o echimoza toraco-lombara dreapta, o echimoza aripa iliaca dreapta, o ...