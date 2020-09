Executarea silită continuă la Ministerul Culturii. De data aceasta, executorii au pus sechestru pe 10 dintre mașinile instituției, care nu a plătit nici până în prezent drepturile salariale câștigate în instanță de 65 dintre salariați, care însumează 500.000 de euro. Surse bine informate afimă că Ministerul ignoră măsura și continuă să utilizeze autovehiculele, împotriva legii. […] The post EXCLUSIV: Sechestru pe mașinile Ministerului Culturii, pentru neplata drepturilor salariale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.