EXCLUSIV! Seful Jandarmeriei ramane fara vila din Iasi! Proprietatea se afla intr-o zona in plina dezvoltare. Locotenent Colonel: "Este un divort, este un partaj"- GALERIE FOTO

Casa strada culorilor nr 7 lunca cetatuii Comuna Ciurea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • In 2014, din comandant de Detasament Mobil la Iasi, a ajuns seful Jandarmeriei • Ascensiunea profesionala nu s-a potrivit cu cea personala • Din cauza datoriilor la banci pierde o proprietate din Lunca Cetatuii • Vila si terenul sunt scoase la vanzare de executori cu 130.000 de euro • Inspectorul-sef spune ca este vorba de un partaj, dupa ce a divortat de sotie, angajata tot in structura din Maramures • "Este un divort, este un partaj. Este o actiune de partaj in instanta. Astea sunt problemele mele si ale fostei neveste. In ce calitate ma intrebati?", a precizat Petru Floristeanu • Vanzarea va avea loc pe data de ...