EXCLUSIV! Senatorul Dan Marian, gasit nevinovat dupa 3 ani de cercetari intr-un mega-dosar! Cariera politica i-a fost distrusa degeaba! 

Inca un parlamentar a fost gasit nevinovat dupa trei ani de cercetari, in care cariera politica i-a fost distrusa! Conform unor surse ale BZI, fostul senator PNL, Dan Marian, a fost gasit nevinovat dupa 3 ani de cercetari, intr-un dosar in care era acuzat de procurorii DNA de instigare la abuz in serviciu. În dosarul instrumentat de DNA Iasi, se investigheaza o presupusa retrocedare frauduloasa a unui teren viticol din Husi, judetul Vaslui. Potrivit procurorilor, în 2007, o societate viticola controlata de Gigi Netoiu a dobândit în proprietate, în mod fraudulos, la preturi sub valoarea de piata, suprafata totala de 692 ha - plantata cu vita de vie, situata pe amplasamentul fost ...