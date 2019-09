Exclusiv! Sinucidere la un spital din Iasi! Un pacient s-a aruncat de la etaj

Spitalul de Neurochirurgie din Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tragedie la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. In cursul noptii trecute, un pacient a decis sa isi puna capat zilelor. Barbatul se afla sub tratament in urma unor probleme neurologice grave, fiind si in depresie. Medicii ajunsi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru salvarea vietii barbatului care s-a aruncat de la etajul 4 al Spitalului de Neurochirurgie din Iasi. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. iasi pacient depresie medicii : (funct ...