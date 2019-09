Exclusiv! Soferul care a accidentat mortal o fetita a foat arestat in aceasta seara!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara, Viorel Bulai, in varsta de 61 de ani, barbatul care a accidentat mortal cu masina a fost arestat. Va reamintim ca ieri, in satul Manzatesti, comuna Ungheni, judetul Iasi, un copil a fost lovit de un autoturism. In urma producerii impactului, soferul a fugit de la fata locului. Desi un echipaj de Terapie Intensiva Mobila si un Echipaj de Prim Ajutor au incercat sa o resusciteze pe fetita, manevrele au fost in zadar. Exclusiv! Iata cine este barbatul care a lovit o fetita mortal si a fugit de la locul accidentului - FOTO / VIDEO Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...