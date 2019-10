Exclusiv! Soferul care a facut prapad in Bucium a fost arestat

Viorel Roman google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorel Roman, soferul care a provocat marti, 1 octombrie 2019, un accident rutier in zona Bucium a fost arestat. Acesta avea o alcoolemie de 1,37 mg/l alcool pur în aerul expirat. Exclusiv! Accident rutier in zona Baza 3! Au fost implicate mai multe masini Amintim ca marti, 1 octombrie 2019, un accident rutier s-a produs in municipiul Iasi, mai exact in zona Bucium. Conform informatiilor reporterilor Cotidianului Buna Ziua Iasi, in accidentul rutier au fost implicate cinci autoturisme. Testat cu aparatul alcooltest, autorul accidentului avea o alcoolemie de 1,37 mg/l alcool pur în aerul expirat. Vezi AICI detalii despre accident Daca ti-a placut articolul, te as ...