Exclusiv! Soferul care a omorat o fetita de 8 ani a fost retinut pentru 24 de ore! Audierile s au terminat tarziu in noapte

Barbatul care a lovit ieri o fetita cu masina si a fugit de la locul accidentului a fost retinut pentru 24 de ore. Audierea lui Viorel Bulai, in varsta de 61 de ani a durat mai multe ore, terminandu-se tarziu, in noapte. Exclusiv! Iata cine este barbatul care a lovit o fetita mortal si a fugit de la locul accidentului - FOTO / VIDEO Apropiatii barbatului spun ca acesta este extrem de bolnav fiind de mai multe ori operat de cancer. Acestia au mai precizat ca Viorel nu ar trebui sa mai conduca avand in vedere starea lui de sanatate precara.