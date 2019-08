EXCLUSIV! Spovedania puscariasului Relu Fenechiu dupa eliberare! Avem cartea scrisa de el! A devenit profesor pentru infractorii din Romania

Relu Fenechiu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Dupa ce a stat trei ani in puscarie, a decis sa scrie o carte prin care sa le ofere sfaturi celor care vor fi incarcerati in penitenciarele din tara noastra • A devalizat statul roman cu miliarde lei vechi si nu a dat niciun leu inapoi • Ba chiar s-a reapucat de afaceri dupa ce a iesit din spatele gratiilor • Acum, fostul ministru al Transporturilor, liberalul Relu Fenechiu, a ajuns sa ii invete pe infractori cum sa supravietuiasca in puscarie Dupa ce a furat si a devalizat statul roman cu zeci de miliarde de lei vechi, un fost baron local s-a cait total si a decis sa-si marturiseasca pacatele. Relu Fenechiu, fost ministru al Transporturilor, intemnitat in dosarul "Transform ...