Exclusiv!Tentativa de omor filmata la Iasi! Un individ a fugarit mai multi copii cu o furca si a incercat sa-l omoare pe cel care le-a sarit in aparare micutilor - FOTO, VIDEO

Scene de cosmar pe o strada din Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scene de cosmar pe o strada din Iasi! Un individ sub influenta bauturilor alcoolice agreseaza un copil iar mai apoi ataca cu o furca un adult care i-a sarit in aparare minorului. Scena de cosmar se petrece in zona Tudor Neculai. In aceasta seara politistii ieseni au intervenit in forta pentru a-l linisti pe batbatul care sub influenta bauturilor alcoolice ar fi putut ucide. Locatarii din zona spun ca barbatul este extrem de agresiv si pana acum s- au saturat de scandaluri. Cert este ca scandalagiul a declarat razboi unei strazi intregi atata vreme cat a actionat in judecata mai multi vecini din senin. Reporterii BZI au intrat in posesia unor imagini de a dreptul scandaloase. Reve ...