EXCLUSIV! Teribil! Iata momentul producerii accidentului din zona Rond Vechi Cug! Barbatul a fost proiectat cativa metri prin aer - VIDEO

Un accident rutier s-a produs in Iasi, zona Rond Vechi Cug, accidentul s-a soldat cu o victima, in speta, un barbat in varsta de 65 de ani. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o valoare de 0.24 mg/l alcool pur in aerul expirat. Pe numele tinerei in varsta de 25 ani aflata la volanul autoturismului s-a deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Pe filmare se vede ca tanara nu a putut evita impactul, barbatul traversand neregulamentar.