EXCLUSIV: Toti iesenii trebuie sa stie ASTA! Ce a patit un iesean care a urcat la volan! I-au INTERZIS sa mai sofeze cativa ani! 

permis suspendat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat din Iasi a fost condamnat dupa ce a urcat la volan! Magistratii din cadrul Judecatoriei Iasi au dispus ieri condamnarea lui Ionel Muscalu la pedeapsa rezultanta de doi ani si doua luni de inchisoare, cu suspendare, pentru conducerea unui vehicul fara permis, punere in circulatie sau conducere a unui vehicul neimatriculat si refuz sau sustragere de la prelevarea de probe biologice. "Inculpatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile, fie in cadrul Primariei comunei Dagata, fie in cadrul Consiliului Local Iasi - Directia de Asistenta Comunitara. Aplica inculpatului, pe langa pedeapsa finala principala, pedeapsa rezultanta complementara a int ...