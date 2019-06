EXCLUSIV Trei liceeni romani au obtinut o medalie de aur si una de argint la Olimpiada Geniilor in SUA

Trei liceeni de la Colegiul Naţional "Octavian Goga" din Sibiu au reuşit să obţină o medalie de aur şi una de argint la două secţiuni ale Olimpiadei Geniilor, un concurs organizat de către Oswego State University of New York, a declarat vineri seara, pentru AGERPRES, unul dintre elevii participanţi, Daniel Marpozan. Elevii români au impresionat în SUA cu un robot pompier creat de ei, cu care au luat medalia de aur şi au câştigat concursul de Robotică. "La Robotică am luat medalie de aur şi la Science Innovation am luat medalie de argint", a spus Daniel Marpozan. Alexandru Rădac, Daniel Marpozan şi Codrin Muntean sunt elevi în clasa a X-a la matematică-informatică şi formează echipa herotech, coordonată de profesoara de fizică Florentina Ileşan. Cei trei elevi sibieni au prezentat în SUA două invenţii proprii, un robot şi un sistem inteligent de economisire a energiei electrice. Liceeni au reuşit să creeze un robot pompier care să salveze oamenii dintr-un incendiu, fără să pună în pericol viaţa salvatorilor. Practic, robotul creat de cei trei tineri din Sibiu este prevăzut cu un braţ, care se poate prelungi, cu care pot fi scoşi oameni afectaţi de un incendiu, fără ca pompierii să înfrunte flăcările. "Scopul nostru este să aducem la lumină creativitatea, inteligenţa şi spiritul de echipă şi în final să ne facem remarcaţi, atât ca echipă, cât şi ca naţiune. Participarea la acest eveniment este o oportunitate de a ne întâlni atât cu tehnologii noi, cât şi cu oamenii importanţi din spatele acestora. Prezenţa echipei noastre la concurs ar putea aduce o contribuţie semnificativă în ceea ce priveşte dezvoltarea locală a echipamentelor tehnologice, preluând informaţii din această sferă atât de la organizatori, cât şi de la participanţi", arată cei trei liceeni în prezentarea proiectului lor. Pentru Secţiunea Science-Innovation, echipa herotech a prezentat un sistem inteligent de economisire a energiei electrice, care controlează luminile dintr-o casă prin intermediul unei reţele de senzori. Cei trei au creat un sistem inteligent pe bază de bariere în infraroşu, prin care se controlează în mod automat luminile dintr-o locuinţă şi care ţine evidenţa numărului de persoane din încăpere. Acest proiect a fost premiat în România de o companie din domeniul energiei. Dacă la concursul din ţară cei trei liceeni au prezentat proiectul şi macheta, în SUA au prezentat modulul care se montează pe uşa de la intrare şi aplicaţia pentru telefonul mobil. În SUA ei au demonstrat cum două dispozitive montate pe uşă pot număra câţi oameni sunt într-o încăpere şi le pot asigura lumina cât stau în interior, totul fără ca aceştia să apese vreun întrerupător. Echipa sibiană a fost ajutată să ajungă la concursul din SUA de către sponsori. AGERPRES/(A- autor Isabela Paulescu, editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu)