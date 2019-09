Exclusiv! Un alt teribilist la volanul unui BMW a facut prapad noaptea trecuta! A intrat intr-o depasire riscanta si a lovit doua masini in plin!

accident google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tanar in varsta de 20 de ani in timp ce conducea un autoturism marca bmw, din directia Botosani-Harlau, a observat tarziu un atelaj hipo ce se deplasa pe aceeasi directie, a intrat in depasirea acestuia moment in care a intrat in coleziune cu doua masini marca Opel si Renault ce se deplasau din sens opus. In urma impactului a rezultat ranirea usoara a persoanelor aflate in autoturismul marca Renault, sot si sotie. Exclusiv! Iata cine este tanarul mort in cumplitul accident de azi noapte! Era student la Medicina! Amintim ca un accident cumplit s-a petrecut azi noapte in jurul orei 00:30 la intersectia dintre Vladeni si Andrieseni. Un tanar de 21 de ani a fost gasit d ...