Exclusiv! Un barbat a ajuns de urgenta la spital dupa ce a fost strivit de un palet de doua tone

Foto arhiva google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma unui accident de munca, un barbat din Bacau in varsta de 41 de ani a ajuns de urgenta la spital. Barbatul sustine ca a fost strivit de un palet de aproximativ 4 metri cu o greutate de 2 tone. Pacientul lucra la o firma din Romania care presta servicii pentru Anglia, concret, descarca paleti din TIR-uri. Barbatul a suferit mai multe traumatisme, fractura la humerusul drept. In aceste momente barbatul este internat la sectia de ortopedie. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. bacau greutate romania anglia ...