Exclusiv! Un barbat a ajuns in stare critica la spital dupa ce a cazut din podul unui bloc

scara de bloc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat in varsta de 42 de ani a ajuns in stare critica la spital dupa ce a cazut din podul unui bloc. Barbatul a suferit un hematom cu riscul de a se extinde la trunchiul cerebral, o contuzie pulmonara, mai multe fracturi costale. Initial , barbatul a fost investigat la Unitatea Primiri Urgente din cadrul Spitalului ''Sf. Spiridon'' din Iasi, ulterior fiind dirijat la neurochirurgie. Din ce s-a putut constata, barbatul ar fi cazut din podul unui bloc cu patru etaje, de pe o scara. Echipajul medical ajuns la fata locului l-au gasit pe barbat la baza scarilor de la etajul 3. In aceste momente acesta se afla internat la neurochirurgie in stare critica. Daca ti-a pla ...