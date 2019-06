Exclusiv! Un barbat aflat in sevraj a ramas blocat in apartament pentru mai multe zile! Pompierii au intervenit de urgenta

pompieri balcon google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat aflat in sevraj a ramas blocat in propriul apartament pentru doua zile. H.I. in varsta de 66 de ani, domiciliat in municipiul Iasi, pe strada Radu Voda, suferind de un sevraj etanolic, lipotimie, a ramas blocat in apartament pentru doua zile. Pompierii au intervenit de urgenta si au intrat pe balcon. Ulterior, barbatul a fost evaluat si tratat la Unitatea Primiri Urgente (UPU) din cadrul Spitalului ''Sf. Spiridon'' din Iasi si dirijat la sectia de Psihiatrie. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. barbat sevraj aparta ...