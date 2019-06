Exclusiv! Un batran dintr-o localitate din Iasi a incercat sa isi curme viata intr-un mod macabru! Si-a taiat gatul

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momente cumplite intr-o localitate din judetul Iasi. Un batran in varsta de 70 de ani a incercat sa isi curme suferinta intr-un mod cu adevarat macabru. L. Vasile, in varsta de 70 de ani din localitatea ieseana Letcani a suferit o plaga taiata autolitica, folosindu-se de o lama de cutit in regiunea latero-cervicala (zona gatului). DRAMA intr-o familie din Iasi! O femeie de 40 de ani s-a stins chiar in fata medicilor! Nimeni n-a mai putut sa o salveze Plaga taiata are o latime de 3 cm si o adancime de 8 cm. Medicii l-au transportat de urgenta la ORL, urmand a merge la psihiatrie, iar ulterior va reveni la aceeasi clinica ORL. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagra ...