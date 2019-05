Exclusiv! Un echipaj medical intervine de urgenta la Aeroportul International Iasi

Aeroportul International Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceste momente, un echipaj medical intervine de urgenta la Aeroportul International Iasi. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, se pare ca echipajul medical intervine in urma unei solicitari. Concret, o persoana este inconstienta. Persoana ar fi fost imbarcata in cursa Tel Aviv - Iasi. Momentan nu se cunosc circumstantele intamplarii incidentului si nici starea de sanatate a pacientului. Vom reveni cu detalii! Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. echipaj medical : (sc_adv_out=win ...