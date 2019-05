Exclusiv! Un pod dintr-o localitate ieseana, sub ape! Microbuzul scolar a ramas blocat - FOTO, VIDEO

Microbuz scolar Tibana 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea s-a schimbat drastic in ultimele zile. Iasul s-a aflat sub cod portocaliu de inundatii, dupa caderi masive de averse. In satul Runcu din comuna ieseana Tibana un microbuz scolar a avut nevoie de interventia pompierilor pentru a inainta. Podul din localitate se afla, datorita averselor din ultimele ore, sub ape, iar profesorii au ramas blocati. Intr-un sfarsit, cu ajutorul pompierilor microbuzul scolar in care se aflau profesorii a fost tractat. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...