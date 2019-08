EXCLUSIV! Un politist este suspect intr-un dosar de braconaj

Braconaj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In zona localitatii Costuleni au fost descoperite mai multe cadavre de porci mistreti. Din primele informatii se pare ca ar fi vorba de braconaj, dar pana in acest moment nu este oficial. Totusi, exista unele voci care spun ca ar fi, implicati in aceasta poveste, nume sonore din Iasi, inclusiv angajati din Politie, si s-ar incerca musamalizarea intamplarii. Au fost gasite mai multe persoane cu arme de vanatoare asupra lor. Politistii din cadrul Serviciului de Arme si Munitii au ridicat pustele de vanatoare pentru expertiza si urmeaza sa stabileaza daca au porcii mistreti au fost impuscati cu respectivele arme. In orice caz, este vorba despre braconaj, infractiune care este pede ...