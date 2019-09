Exclusiv! Un profesor aflat la volanul unui BMW a lovit un minor, care traversa strada cu trotineta, pe trecerea de pietoni

accident trecere pietoni google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta dimineata, un tanar in varsta de 26 de ani din judetul Neamt, aflat la volanul unui autoturism marca BMW a accident un minor, in varsta de 14 ani, ce s-a angajat in traversarea strazii cu trotineta, pe o trecere de pietoni din zona Nicolina. In cauza s-a deschis un dosar penal pentru vatamare din culpa. Revenim cu detalii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. tanar accident accident iasi trotineta copil : (function(window,document,undefined){var script_tag= ...