EXCLUSIV! Un sofer care si-a pierdut cunostiinta la volan a provocat un accident rutier agresiv - UPDATE / Foto / LIVE VIDEO

UPDATE: Reporterii Cotidianului "Buna Ziua Iasi" au aflat circumstantele in care s-a produs accidentul rutier. Se pare ca soferului care se afla la volanul autoturismului Peugeot i s-a facut rau, pierzandu-si cunostinta si a pierdut controlul autoturismului. Acesta a lovit usor un autovehicul marca Skoda care a ricosat violent intr-un Volkswagen Passat. In urma impactului, soferii primelor doua masini mentionate au fost transportati la spital. Starea acestora nu este una grava. UPDATE: In accident au fost implicate trei autoturisme. La fata locului s-au deplasat doua echipaje apartinand Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi si unul de Politie. In urma cu cat ...