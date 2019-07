EXCLUSIV! Un tanar de 30 de ani s-a sinucis de dragul iubitei sale, intr-un apartament din Tatarasi! Biletul de adio este infiorator! Iata ultima lui dorinta! FOTO, VIDEO

Sinucidere Tatarasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Descoperire socanta intr-un apartament din Iasi • Un tanar in varsta de 30 de ani zacea fara suflare in locuinta • A fost gasit chiar de catre cel mai bun prieten, care i-a intins o mana nesperata de ajutor • Iata ce s-a intamplat cu ieseanul in varsta de 30 de ani si ce se ascunde in spatele acestei morti • Biletul de adio pe care l-a lasat este cutremurator • Care este ultima dorinta pe care a avut-o acesta si de ce a ales sa-si puna capat zilelor Un tanar in varsta de 30 de ani, din Iasi, a luat o decizie prin care a socat un oras intreg. Olivian Chelaru a fost gasit fara suflare intr-un apartament dintr-un bloc din Iasi, in cartierul Tatarasi, in cursul zilei de ...