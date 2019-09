Exclusiv! Un tanar rupt de beat a provocat un accident in Nicolina! Doua persoane au ajuns la spital

FOTO ARHIVA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momente incredibile la Iasi. In urma cu putin timp, un tanar beat putea sa provoace o adevarata tragedie. Tanarul, in varsta de 21 de ani pe numele de Rusu Marian, s-a urcat beat al volanul unei masini Renault si a provocat un accident in Nicolina. Din cate se pare, tanarul nu ar fi respectat distanta regulamentara si a intrat intr-o masina marca Dacia care circula regulamentar. Politistii rutieri ajunsi la fata locului l-au testat pe tanar cu aparatul alcooltest, rezultand o alcoolemie de 0.77 mg in aerul respirat. Accidentul s-a soldat cu ranirea ambilor soferi care au fost transportati la spital pentru ingrijiri medicale. In cauza s-a deschis dosar penal de circulare sub influenta bauturilor ...