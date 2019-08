Exclusiv! Un tanar se afla in coma dupa un grav accident rutier 

barbat in coma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat in varsta de 27 de ani a ajuns de urgenta la spital dupa ce a fost victima unui accident rutier. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, soferul are o politrauma, un traumatism cranio cerebral sever, se afla in coma de gradul IV, are un pneomotorax bilateral, un traumatism abdominal, un traumatism de bazin si o ruptura splenica. In aceste momente se afla internat la Sectia Chirurgie 1. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. barbat victima accident rutier politrauma ...