EXCLUSIV! Unei femei insarciante i s-a facut rau la volan. Masina s-a oprit in curtea unui localnic

In aceasta seara, in localitatea Satu Nou, Comuna Scheia din judetul Iasi, a avut loc un accident rutier. Din primele informatii se pare ca un autoturism a derapat mai bine de 400 de metru de pe sosea, a lovit din plin un gard si s-a oprit in curtea unui localnic. La volanul automobilului se afla o femeie insarcinata careia i s-a facut rau.