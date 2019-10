EXCLUSIV! Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi a dat LOVITURA! Zece milioane de lei noi pentru reabilitarea unei cladiri istorice

Casa Universitarilor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC) a obtinut, prin Fondul de Dezvoltare si Investitii (FDI) gestionat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, o finantare in valoare de 10.720.905 lei, pentru reabilitarea, refunctionalizarea si modernizarea Casei Universitarilor, imobil care este si monument istoric. Durata de implentare a proiectului este de 24 de luni. ''Casa Universitarilor a reintrat in posesia Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi la data de 16 aprilie 2015, iar in aprilie 2016 UAIC a inceput demersurile pentru valorificarea imobilului, prin obtinerea Certificatul de Urbanism nr. 988 pentr ...