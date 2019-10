Exclusiv! Unul dintre cei mai cunoscuti oameni de afaceri din Iasi s-a sinucis! Avea o afacere care mergea ca unsa, dar ceva l-a determinat sa se arunce de la etaj

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Inca o tragedie in mediul de afaceri iesean • Unul dintre cei mai apreciati specialisti in sanatate si securitate in munca (SSM) si-a pus capat zilelor, aruncandu-se de la etaj • Tragedia s-a petrecut chiar langa firma pe care barbatul o detinea • La impactul cu solul, barbatul a suferit rani extrem de grave, iar medicii care au ajuns de urgenta la fata locului nu au mai putut decat sa declare decesul Doliu in mediul de afaceri iesean. Unul dintre cei mai apreciati specialisti in sanatate si securitate in munca s-a sinucis. Tragedia s-a petrecut marti dimineata, in jurul orei 9:30. Atunci, directorul unei firme care functioneaza in cladirea Tehnoton a sunat la 112 si a cerut ajutor dupa ce un barbat a cazut ...