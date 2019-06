EXCLUSIV/UPDATE! Barbat inecat la piscina Ciric - FOTO

Ciric google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE - Barbatul a raspuns manevrelor de resuscitare in afara oricarui pericol. Stirea initiala - In urma cu putin timp, autoritatile au fost alertate prin intermediul numarului unic de urgente 112, dupa ce un barbat s-a inecat la piscina Ciric. La fata locului a intervenit un echipaj SMURD care incearca sa il resusciteze pe barbat. Vom reveni cu detalii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto barbat piscina c ...