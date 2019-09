EXCLUSIV! Veste IMPORTANTA pentru elevii din Siretel. Consiliul Local a aprobat, in sfarsit, bugetul. Sute de elevi pot incepe cursurile luni

s604x0 Primaria Siretel 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Situatia din localitatea ieseana Siretel s-a deblocat astazi, dupa ce alesii locali au aprobat, cu majoritate de voturi, bugetul comunei. In urma unei sedinte extraordinare de Consiliu Local, convocata de prefectul judetului, care au participat si reprezentanti ai ISJ Iasi, consilierii locali din Siretel au aprobat cu 9 voturi "pentru" din 12, proiectul de buget. In aceste conditii, anul scolar poate sa inceapa in comuna dupa saptamani bune de incertitudini. O exceptie face scoala de la Humosu, unde cursurile vor incepe cu o intarziere de cateva zile, pana la remedierea situatiei privind microbuzele scolare. Dezastru de proportii intr-o comunitate din Iasi. Sute de elevi sunt prin ...