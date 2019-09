Exclusiv Viata cea noua Sorinei in SUA. Marile surprize (Video)

Sorina Sacarin, fetita din Baia de Arama adoptata de o familie din SUA si devenita cetatean american, a inceput scoala la New York si se adapteaza foarte bine la noua ei viata. Cosmarul pe care l-a trait in Romania, dupa ce familia asistentei maternale a refuzat sa o predea parintilor, iar procurorul general a facut tot ce i-a stat in putinta sa o impiedice sa aiba o familie, pare depasit.