Exclusiv! Victorie pentru DRDP Iasi! Deputatul Petru Movila a reusit sa faca acest lucru

Petru Movila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In ultima perioada au existat numeroase controverse in legatura cu ruperea DRDP Iasi. Concret, Cotidianul Buna Ziua Iasi a atras de nenumarate ori faptul ca DRDP Iasi risca sa se rupa in doua si judete ca Vasluiu, de exemplu, ar urma sa intre sub incidenta DRDP Focsani. Deputatul Petru Movila a reusit, in urma unor intrevederi cu oficialitatile de la nivel central sa obtina o victorie pentru DRDP Iasi. In urma mai multor discutii s-a ajuns la concluzia ca judetul Vaslui va ramane sub incidenta oficialilor de la Iasi. In alta ordine de idei, din cadrul DRDP Focsani ar urma sa faca parte si judetul Galati. Reactia deputatului Petru Movila la scandalul momentului: Nu i-am vazut nicioada sa foloseasca atata ...