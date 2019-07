Exclusiv! Zi cu ghinion pentru doi barbati din Iasi! Au ajuns la spital dupa ce au fost loviti, ba cu parul, ba cu furca

batut cu furca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zi cu ghinion pentru doi ieseni. Cei doi au ajuns de urgenta la spital in urma unor agresiuni fizice. Hariton Catalin, in varsta de 42 de ani, domiciliat in localitatea ieseana Gorban, a ajuns la spital fiind policontuzionat prin agresiune fizica. Barbatul sustine ca a fost lovit cu o furca si in urma loviturilor s-a ales cu un traumatism cranio cerebral, un traumatism cranio facial, o contuzie toraco-abdominala, o contuzie la antebrat si o contuzie la coapsa stanga. Zi nefasta si pentru Petru B., barbat in varsta de 44 de ani cu domiciliul in Tg. Frumos care a ajuns la spital cu traumatism cranio cerebral, un traumatism cranio facial, o echimoza periorbitala si o contuzie toraco-abdominala. Barbatul a ...