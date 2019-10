EXCLUSIVITATE in Studioul BZI LIVE. Povestea incredibila si marturisiri emotionante ale scriitorului si traducatorului american care s-a indragostit de Iasi

SEAN COTTER google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 7 octombrie 2019, incepand cu ora 15.00 si doar in Platoul emisiunii BZI LIVE va fi difuzat, in premiera si exclusivitate, un interviu - dialog ce va avea in prim-plan povestea incredibila si marturisiri emotionante ale scriitorului si traducatorului american care s-a indragostit de Iasi si de cultura, poezia si literatura romana. De aratat ca, vineri, 4 octombrie 2019, de la ora 10.00, in Sala Senat Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi, toti cei interesati de arta traducerii in general si de cea a traducerilor literare in mod special au fost invitati sa participe la intalnirea cu profesorul, scriitorul si traducatorul american Sean Cotter. Purtand titlul "Traducerea in epoca global ...