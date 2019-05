EXCLUSIVITATE! Rectorul UAIC, prof. univ. dr. Tudorel Toader, intr-o emisiune unica in platoul BZI LIVE

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Maine, 13 mai, incepand cu ora 15.00, in studioul BZI LIVE are loc o emisiune in EXCLUSIVITATE cu rectorul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi. Alaturi de moderatorul Valentin Hutanu, in platou va fi prezent rectorul UAIC, prof. univ. dr. Tudorel Toader. Prof. dr. univ. Tudorel Toader va vorbi despre proiectele pe care cea mai veche universitate din Romania le are in desfasurare, despre strategiile UAIC, despre ce inseamna investitia in infrastructura, dar si despre diverse teme ce au legatura cu viata studenteasca si universitara. Persoanele interesate pot adresa intrebari rectorului UAIC, prof.univ. dr. Tudorel Toader, accesand pagina de BZI si pagina de internet www.b ...