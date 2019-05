'Execuția' i-a taiat lui Gabriel Oprea cheful de pronosticuri: miza de onoare a UNPR la europarlamentare

Preşedintele UNPR, Gabriel Oprea, a declarat, sâmbătă, că doreşte ca partidul pe care îl conduce să obţină un rezultat onorabil la alegerile europarlamentare.

"La alegerile europarlamentare din acest an vrem să ne comportăm onorabil. E mult de muncă, obiectivul nostru este să redevenim ce am fost astfel încât anul viitor, la locale, să luăm peste 10%, la generale să intrăm în Parlamentul României, iar acum nu dăm pronostic. După ce am fost executaţi, acum doar ne reorganizăm, în procente vorbesc de anul viitor, acum vrem doar un rezultat onorabil", a declarat Gabriel Oprea.

„Am făcut parte din guvernul PSD condus de Victor Ponta, brandul nostru a fost că ne ţinem de cuvânt şi nu trădăm pe nimeni. Am avut peste 500.000 de membri în 2015, partidul avea peste 12% , eu aveam 32% în încrederea românilor. Am început iar să reorganizez partidul, nu avem alte pârghii decât munca. (...) De la 500.000 de membri de partid, avem acum 100.000, avem organizaţii unele bune, vreo zece, altele medii, altele sunt organizate de la zero, cum e aici, la Giurgiu", a adăugat Oprea.

Anghel Iordănescu, candidatul UNPR la europarlamentare, a subliniat că formaţiunea pe care o reprezintă este "un partid cu oameni de bună credinţă".

"UNPR este un partid al tuturor, al nostru, al românilor, un partid cu oameni de bună credinţă, patrioţi, un partid care s-a născut în Parlamentul României şi acest proiect a fost şi este unul de succes. Personal cred că de fiecare dată şi-a respectat cuvântul faţă de ţară, de guvernare, de electorat. Mai cred că România poate fi performantă la Bruxelles şi poate şi trebuie să fie reprezentată de oameni cu demnitate", a declarat Anghel Iordănescu.