Executare in stil mafiot in apropierea Capitalei! A fost impuscat in cap

Un barbat a fost executat in plina strada in apropiere de Capitala. Atacul a avut loc noaptea trecuta in Magurele si a fost anuntat la 112 de o femeie care a gasit in fata portii un barbat mort, dupa ce anterior auzise doua focuri de arma. In aceasta dimineata, in jurul orei 03:17, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat de catre o femeie, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in comuna 1 Decembrie din orasul Magurele a auzit 2 focuri de arma si a gasit in fata portii o pesoana inconstienta, de sex masculin. La fata locului s-au deplasat de indata politistii orasului Magurele, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale si Serviciul Arme, Explozibili ...