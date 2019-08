Executie in masa la Afterhills! Doi dintre cei mai tari DEALERI de droguri ai festivalului s-au gandit sa vanda COCAINA sub nasul jandarmilor! Nu s-a terminat totul aici!

AFTERHILLS google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Detalii incredibile din sanul unei anchete explozive • Si in acest an drogurile sunt la ele acasa la Afterhills. Asta au dovedit politistii ieseni • Zece persoane au ajuns la audieri, iar doua dintre acestea au fost arestate pentru 30 de zile • Este vorba despre trafic de droguri de mare risc O noua editie Afterhills, un nou teanc de dosare penale pentru trafic de droguri. Odata cu inceperea festivalului, oamenii legii din Iasi au intrat in alerta, stiind ca in editiile anterioare au avut batai de cap din cauza traficului si consumului de droguri. Vineri noaptea, Jandarmii din Gruparea Mobila de Jandarmi Bacau, ofiterii BCCO si procurorii DIICOT au pus mana pe zece indivizi care cumpa ...