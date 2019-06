Executivul din Hong Kong pare dispus sa accepte compromisuri pentru a detensiona criza

Executivul din Hong Kong pare dispus să accepte compromisuri pentru a detensiona criza provocată de proiectul de lege care ar permite extrădarea suspecţilor către China continentală, au relatat sâmbătă numeroase media locale, potrivit AFP.

Lidera executivului, Carrie Lam, a primit în ultimele zile apeluri - inclusiv din tabăra proprie - la abandonarea proiectului noii legi, a cărui dezbatere în a doua lectură a fost miercuri amânată sine die de legislativul din Hong Kong.Sâmbătă, cotidianul South China Morning Post şi posturile de televiziune Now TV, TVB şi RTHK, citând surse guvernamentale, au anunţat că administraţia intenţionează să amâne adoptarea textului controversat de parlament.Metropola Hong Kong a cunoscut miercuri cele mai grave violenţe politice de după retrocedarea sa către China, în 1997. Zeci de mii de protestatari au fost dispersaţi cu gloanţe de cauciuc şi gaze lacrimogene. Un milion de persoane au manifestat duminica trecută.Opoziţia faţă de proiectul de lege reuneşte avocaţi, asociaţii juridice influente, camere de comerţ, jurnalişti, militanţi şi diplomaţi occidentali.Conform publicaţiei South China Morning Post, Carrie Lam a convocat vineri seară o reuniune de urgenţă cu consilierii săi, în timp ce responsabili chinezi urmau să se întâlnească în oraşul Shenzhen, situat pe partea continentală a Chinei în apropiere de Hong Kong, pentru a încerca să găsească un mijloc de a depăşi impasul actual.Presiunile diplomatice sunt în creştere după ce lideri precum premierul britanic Theresa May şi preşedintele american Donald Trump au reacţionat faţă de evenimentele din Hong Kong.La rândul său, Uniunea Europeană s-a declarat îngrijorată de proiectul de reformă privind extrădarea din Hong Kong şi a cerut o consultare publică pe acest subiect.De partea sa, China a denunţat joi ceea ce a numit ''o ingerinţă'' a Uniunii Europene în problemele din Hong Kong. ''Nicio ţară, nicio organizaţie şi niciun individ nu au dreptul de a se amesteca'' în problemele din Hong Kong, ''care sunt exclusiv afaceri interne chineze'', a afirmat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Beijing, Geng Shuang.Fosta colonie britanică, revenită în 1997 sub jurisdicţia Chinei, este de zeci de ani scena unor turbulenţe politice masive, pe fondul îngrijorării generate de amestecul tot mai mare al Beijingului în afacerile sale interne