Exemplu nemțesc despre cum sa-ți folosești capul pentru distanțarea sociala

O cafenea germană își pune clienții să poarte pălării cu baghete de înot pentru a impune distanțarea socială. Cafenelele și restaurantele au început să se redeschidă, după ce administrațiile landurilor au relaxat restricțiile pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2. Un articol dailymail.co.uk Clienții care stau la terasa Cafe & Konditorei Rothe din Schwerin, Germania, erau pbligați să […] The post Exemplu nemțesc despre cum să-ți folosești capul pentru distanțarea socială appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.