Exercițiu de simulare strategica la Cercul Miltar Național

Un exerciţiu de simulare de nivel strategic, în format interinstituţional, a fost organizat în zilele de 13 şi 15 iulie, la Cercul Militar Naţional, de Statul Major al Apărării, în colaborare cu centrele de studii avansate New Strategy Center din România şi Center for the Study of the New Generation Warfare din SUA, informează Ministerul Apărării Naţionale.

Potrivit unui comunicat de presă remis joi de MApN, la exerciţiu au participat experţi militari şi civili din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Ministerul Sănătăţii, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Prin videoconferinţă s-au alăturat specialişti din domeniul securităţii din Marea Britanie şi SUA. De asemenea, la grupurile de lucru au luat parte şefii categoriilor de forţe din Armata României.Participanţii la activitate au analizat, pe de o parte, scenarii militare şi economice ipotetice în regiunea Mării Negre cu scopul identificării, la nivel strategic, a unor soluţii pentru gestionarea unor crize multidimensionale şi, pe de altă parte, evoluţia mediului de securitate şi răspunsurile formulate la nivel interinstituţional. Totodată, discuţiile au vizat îmbunătăţirea promovării intereselor de securitate ale României, se mai arată în comunicat.