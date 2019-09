Exercitiu cu forte si mijloace in teren al pompierilor ieseni pentru  gestionarea integrata a situatiilor de urgenta determinate de  producerea unui incendiu la fondul forestier - FOTO 

5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In data de 19 septembrie 2019, incepand cu ora 10:00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihail Grigore Sturdza”al judetului Iasi a organizat un exercitiu cu forte si mijloace in teren, cu tema ,,Organizarea si desfasurarea interventiei operative pentru gestionarea integrata a situatiilor de urgenta determinate de producerea unui incendiu la fondul forestier cu pericol de propagare la comunitatile locale.”. Obiectivele principale ale exercitiului constau in: antrenarea personalului cu responsabilitati din cadrul Directiei Silvice privind modul de organizare a actiunilor de raspuns in situatia producerii unor situatii de urgenta in sectorul de responsabilitate; ant ...