Exercitiu militar pe bratul Sfantu Gheorghe al Dunarii

Peste 300 de militari din Constanţa, Brăila şi Tulcea au participat, marţi după-amiază, pe Dunăre, la cea de-a doua etapă a exerciţiului Danube Protector 19, după ce prima etapă s-a desfăşurat la Centrul de instruire, simulare şi evaluare din Constanţa, potrivit Agerpres.

Şeful de stat major al Comandamentului Flotilei Fluviale, comandorul Marian Rîşnoveanu, a declarat presei că exerciţiul desfăşurat pe fluviu a fost unul complex, având angrenate atât forţe navale, cât şi forţe terestre.

Citește și: Rareș Bogdan face un anunț important! Ce se va întâmpla cu tichetele

"Scopul acestui exerciţiu este de instruire pentru personalul nou venit în Forţele Navale, dar şi de perfecţionare pentru personalul cu vechime. Un alt scop este de a realiza cooperarea între Forţele Navale şi cele Terestre. Acum 10 zile, pe braţul Chilia, am avut exerciţiul Riverine, la care au participat Forţele Navale şi Poliţia de Frontieră cu cele similare din Ucraina, iar acum putem spune că în această lună am acoperit cu exerciţii cele trei braţe ale Dunării", a afirmat comandorul Rîşnoveanu.

Exerciţiul militar de pe Dunăre, considerat unul complex având în vedere că au fost angrenate atât Forţele Terestre, cât şi cele Navale, a constat în debarcarea unor militari, neutralizarea unui desant aeropurtat şi executarea unui desant amfibiu de către Infanteria Marină sprijinită de Flotila Fluvială.

Citește și: Kovesi are parte de vești importante! Ce s-a negociat între Parlamentul European și Consiliul UE

Pentru infanteriştii marini, exerciţiul a fost unul tipic, potrivit locţiitorului comandantului Regimentului 307, locotenent colonel Marius Gheorghescu.

"Este o misiune tipică pentru Infanteria Marină. Am executat sarcini de cercetare pentru descoperirea poziţiei inamicului şi a elementelor ostile. Am executat asaltul, am blocat inamicul şi l-am capturat", a afirmat Gheorghescu.

La exerciţiul de pe Dunăre au participat nouă nave militare fluviale, un elicopter Puma Naval, două plutoane de infanterie marină, o grupă de scafandri de luptă şi scafandri fluviali, precum şi două grupe de cercetare ale Brigăzii 9 Mecanizată Mărăşeşti şi ale Regimentului 528 Vlad Ţepeş, potrivit Ministerului Apărării Naţionale.

Citește și: Adevarul despre pensii- Dan Barna aruncă bomba

În cadrul exerciţiului Danube Protector, la Sulina, miercuri, între orele 15,00 şi 18,00, publicul va putea vizita trei nave militare fluviale, care vor fi acostate pe faleza oraşului.

"Dorim să prezentăm populaţiei civile navele şi tehnica cu care ne instruim. Forţele Navale parcurg un program amplu de modernizare, iar din acest program fac parte şi navele fluviale", a precizat comandorul Rîşnoveanu.