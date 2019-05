Exercitiu pentru stoparea imigratiei ilegale la Marea Neagra (galerie foto)

Exercițiul se desfășoară în cadrul cursului „Challenges of securing maritime areas for the European Union”, organizat de Colegiul Național de Afaceri Interne sub egida Colegiului European de Securitate și Apărare, în parteneriat cu Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Academia Navală „Nicola Vaptsarov” de la Varna și cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră – Garda de Coastă.

Fenomenul migrației și gestionarea imigrației și integrării refugiaților au devenit unele dintre preocupările constante ale omenirii în ultimii ani. Acesta este motivul pentru care Primăria Municipiului Constanța a sprijinit organizarea Exercițiului combinat cu mijloace de mobilitate navală și aeriană pentru stoparea imigrației ilegale la Marea Neagră, organizat de Ministerul Afacerilor Interne cu sprijinul Administrației Porturilor Maritime Constanța.Cursul de Securitate Maritimă reprezintă una dintre cele mai înalte forme de instruire existente la nivelul Uniunii Europene a cadrelor statelor membre implicate în realizarea Politicii de Securitate și Apărare Comune orientate pe problema securității maritime.La exercițiul de astăzi a participat și viceprimarul municipiului Constanța,, alături de reprezentanți ai statelor membre UE și ai instituțiilor UE.„Primăria Municipiului Constanța este partener în cadrul proiectului „Snapshots from the borders – Small towns facing the global challenges of Agenda 2030”, al cărui lider de proiect este municipalitatea din Lampedusa și Linosa, care aduce în prim plan provocările pe care fluxurile migratorii le au asupra orașelor, în special asupra celor aflate la graniță”, transmite Primăria Constanța.Sursă foto: Primăria Municipiului Constanța