Exercitiul de clasa a III-a care a starnit internetul. Tu stii raspunsul corect?

exercitiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Exercitiul acesta se regaseste in manualele de matematica de clasa a III-a, copiii studiosi il rezolva in doua minute, dar unii adulti gresesc cand vine vorba de raspunsul corect. Principala eroare se produce fiindca nu se respecta ordinea operatiilor. Asadar iata de ce rezultatul 1 este gresit. Acest exercitiu a primit mii de comentarii pe retelele de socializare. Asadar: de ce sunt oamenii atat de bulversati cand li se cere sa rezolve exercitiul: 6 : 2 (1+2) = x S-au iscat adevarate dispute in mediul online, care mai de care venind cu un alt raspuns. Cum se rezolva acest exercitiu si care este rezultatul corect. Foarte simplu, respectam ordinea operatiilor. Intai rezolvam paranteza. In speta, adunarea. ...